Ripa Teatina entra nel circuito nazionale della cultura sportiva | presentato il Festival del Mito

Nella giornata di domenica 26 aprile, il Comune di Ripa Teatina ha ospitato la presentazione del Festival del Mito, evento che si inserisce nel circuito nazionale dedicato alla cultura sportiva. La manifestazione mira a unire sport, cultura e promozione territoriale, focalizzandosi sul racconto di imprese sportive e leggende. La città si aggiunge così alle località coinvolte in questo progetto, che mira a valorizzare le tradizioni sportive attraverso iniziative culturali.

Ripa Teatina protagonista del nuovo circuito nazionale dedicato alla cultura sportiva. Nella giornata di ieri, domenica 26 aprile, il comune ha ospitato la presentazione del Festival del Mito, progetto che unisce sport, cultura e promozione dei territori attraverso il racconto delle imprese di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Sezzadio entra in “Microcosmi”: cultura e identità nel circuito Rotary InternationalSezzadio si apre al turismo digitale con il progetto “Microcosmi” del Rotary Sezzadio, piccolo comune del Monferrato piemontese, entra a far parte... A Ripa Teatina “Referendum sulla riforma della giustizia: capire per scegliere”Il Comune di Ripa Teatina organizza un convegno informativo sul referendum confermativo sulla riforma della giustizia, lunedì 2 marzo, alle ore 18:30... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Medici e pediatri in pensione: i nomi dei dottori che cessano l'attività e come sceglierne un altro; Medici e Pediatri collocati a riposo per limiti di età; Eventi in Abruzzo fino al 26 aprile 2026: sagre, festival e mostre da non perdere; Abruzzo: mostre e rassegne d'arte da visitare nella settimana 20–26. Cittadinanza onoraria Ripa Teatina al figlio di Rocky MarcianoIl Consiglio Comunale di Ripa Teatina ha conferito ufficialmente la cittadinanza onoraria a Rocco Kevin Marchegiano, figlio del grande campione del mondo dei pesi massimi Rocky Marciano, simbolo ... ansa.it 25 APRILE – SIAMO APERTI! Sabato 25 Aprile ti aspettiamo per la tua spesa con orario mattutino! Dalle 08:30 alle 13:00 Passa a trovarci per tutto il necessario, qualità e convenienza sempre garantite Tigre Amico – Ripa Teatina #25Aprile #Ora - facebook.com facebook Medici e pediatri, cessano l’incarico Rossella Di Giacomo (Roccamontepiano), Salvatore La Manna (Lanciano), Luciano Orsini (Francavilla al Mare) e Narciso Giardinelli (Ripa Teatina) Scelta medico o pediatra online con Spid/Cie o nel distretto asl2abr x.com