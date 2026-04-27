Ripa Teatina celebra il mito | sport e grandi campioni sul palco

Il 27 maggio, Ripa Teatina ospiterà il Festival del Mito, un evento che vedrà la presenza di Valentina Vezzali e Flavio D’Ambrosi. La manifestazione si svolgerà nel centro della città, coinvolgendo il pubblico con incontri e iniziative dedicate allo sport e ai grandi campioni. La giornata prevede anche momenti di confronto e spettacoli, attirando appassionati e curiosi della zona.

? Cosa sapere Ripa Teatina ospiterà Valentina Vezzali e Flavio D’Ambrosi il 27 maggio per il Festival del Mito.. L'evento unisce l'APS Festival Rocky Marciano a un circuito nazionale di promozione territoriale.. Ripa Teatina si apre al palcoscenico nazionale con la presentazione del Festival del Mito avvenuta domenica 26 aprile, un evento che inserisce il territorio in un percorso dove lo sport incontra la cultura e il racconto dei grandi campioni. Tra le strade del comune, l’iniziativa ha il coinvolgimento diretto dell’APS Festival Rocky Marciano Ets, realtà radicata nel tessuto locale, che entra ufficialmente a far parte di questo nuovo circuito nazionale insieme a Lab DFG e ad altri comuni partecipanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ripa Teatina celebra il mito: sport e grandi campioni sul palco Notizie correlate Ripa Teatina entra nel circuito nazionale della cultura sportiva: presentato il Festival del MitoRipa Teatina protagonista del nuovo circuito nazionale dedicato alla cultura sportiva. Violento scontro a Ripa Teatina: vola l’auto dei CarabinieriDue agenti del nucleo radiomobile della Compagnia di Chieti sono rimasti feriti in serata lungo la fondo valle Alento, a causa di un violento scontro... Una raccolta di contenuti Si parla di: Abruzzo: mostre e rassegne d'arte da visitare nella settimana 20–26. Ripa Teatina entra nel circuito nazionale della cultura sportiva: presentato il Festival del MitoA prendere parte all’iniziativa anche l’APS Festival Rocky Marciano Ets, realtà simbolo di Ripa Teatina, che entra ufficialmente nel nuovo circuito nazionale insieme a Lab DFG e agli altri Comuni coin ... chietitoday.it Simone Fontecchio a Ripa Teatina per ricevere il premio Rocky Marciano: «Mi manca l'Abruzzo»RIPA TEATINA Simone Fontecchio sta ricaricando le pile a casa in attesa della sua quarta stagione in Nba, che disputerà con la maglia dei Miami Heat. Jazz e Pistons le sue prime tappe Usa, ora c'è la ... ilmessaggero.it