Robert Pattinson è il giornalista Chris Hansen nel trailer di Primetime

Da movieplayer.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'attore è il protagonista del nuovo lungometraggio prodotto da A24 che racconta le origini della trasmissione To Catch a Predator. Robert Pattinson sta per tornare sul set nell'iconico ruolo di Bruce Wayne in occasione di The Batman 2 e, nell'attesa, A24 ha condiviso il trailer del suo nuovo film intitolato Primetime. Il progetto racconterà le origini di To Catch a Predator, la trasmissione televisiva condotta da Chris Hansen. Cosa racconta il film con Pattinson Il film Primetime è diretto da Lance Oppenheim (Ren Faire) e racconta la storia di Chris Hansen mentre sviluppa il programma che fa parte della trasmissione Dateline NBC, mostrandone gli sforzi per individuare e smascherare i predatori che puntano giovanissime vittime, con l'aiuto delle forze dell'ordine . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

robert pattinson 232 il giornalista chris hansen nel trailer di primetime
© Movieplayer.it - Robert Pattinson è il giornalista Chris Hansen nel trailer di Primetime
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Nel secondo trailer dell’Odissea di Nolan, l’Antinoo di Robert Pattinson ruba la scena a tuttiNel secondo trailer dell’Odissea di Nolan, l’attore interpretando Antinoo si distingue, attirando l’attenzione.

Leggi anche: Odissea: largo a Robert Pattinson e ai Ciclopi, il nuovo trailer svela i villain

Temi più discussi: Robert Pattinson è uscito con la sua stalker. E alla fine è stata lei a fuggire da lui!; The Batman 2: le prime foto dal set scatenano le speculazioni dei fan sul nuovo antagonista; The Batman 2, le nuove foto dal set svelano il logo ufficiale del film DC; The Drama: lo sguardo altrove.

robert pattinson robert pattinson è ilRobert Pattinson è il giornalista Chris Hansen nel trailer di PrimetimeL'attore è il protagonista del nuovo lungometraggio prodotto da A24 che racconta le origini della trasmissione To Catch a Predator. movieplayer.it

robert pattinson robert pattinson è ilRobert Pattinson è Chris Hansen nel film 'Primetime' di A24Robert Pattinson è Chris Hansen in 'Primetime', il film A24 che esplora la controversa storia di 'To Catch a Predator' ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web