L'attore è il protagonista del nuovo lungometraggio prodotto da A24 che racconta le origini della trasmissione To Catch a Predator. Robert Pattinson sta per tornare sul set nell'iconico ruolo di Bruce Wayne in occasione di The Batman 2 e, nell'attesa, A24 ha condiviso il trailer del suo nuovo film intitolato Primetime. Il progetto racconterà le origini di To Catch a Predator, la trasmissione televisiva condotta da Chris Hansen. Cosa racconta il film con Pattinson Il film Primetime è diretto da Lance Oppenheim (Ren Faire) e racconta la storia di Chris Hansen mentre sviluppa il programma che fa parte della trasmissione Dateline NBC, mostrandone gli sforzi per individuare e smascherare i predatori che puntano giovanissime vittime, con l'aiuto delle forze dell'ordine . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Robert Pattinson è il giornalista Chris Hansen nel trailer di Primetime

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Godendo il Batman di Robert Pattinson e non vedo l'ora di vedere il secondo film e Clayface. reddit

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