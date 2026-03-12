Inter nuovo responsabile settore giovanile | tutti i nomi in lizza per il ruolo

L'Inter ha avviato la selezione per il nuovo responsabile del settore giovanile dopo la partenza di Massimo Tarantino. Sono stati comunicati i nomi dei candidati che sono in corsa per ricoprire questa posizione. La società sta valutando diverse opzioni prima di scegliere la figura che guiderà il settore giovanile nei prossimi mesi. La decisione finale dovrebbe essere annunciata a breve.

Inter. In casa Inter è iniziata la ricerca del nuovo responsabile del settore giovanile dopo l'addio di Massimo Tarantino. Il dirigente nerazzurro, secondo diverse indiscrezioni, potrebbe fare ritorno alla Roma, aprendo così una nuova fase organizzativa per il vivaio interista. La società milanese ha quindi avviato un vero e proprio casting per individuare la figura più adatta a guidare il progetto dedicato ai giovani talenti. Tra i nomi valutati con maggiore attenzione spicca quello di Michele Sbravati, ex responsabile del settore giovanile del Genoa e attualmente alla guida del vivaio della Juventus. Si tratta di un profilo molto apprezzato, ma allo stesso tempo difficile da liberare.