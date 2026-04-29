A Trigoria si apre una fase di cambiamenti significativi con l'annuncio di una rivoluzione in casa Roma. I Friedkin stanno pianificando una riorganizzazione totale, coinvolgendo anche nuovi nomi nella gestione e nel progetto tecnico. Dopo l'addio di Ranieri, si parla di un possibile cambio alla guida della squadra e di un rinnovato focus sul mercato e sulle ambizioni future. Gasperini viene indicato come figura centrale di questa trasformazione.

A Trigoria soffia un vento nuovo, deciso e profondo. La Roma cambia pelle e si prepara a una rifondazione totale.È finita l’era di Claudio Ranieri, mentre anche il futuro di Frédéric Massaraappare segnato. Al centro del progetto prende sempre più spazio Gian Piero Gasperini, scelto dalla proprietà come punto di riferimento assoluto per il futuro. I Friedkin, Dan e Ryan, sono pronti a tornare nella Capitale con un’agenda fitta e decisioni cruciali da prendere. L’obiettivo è chiaro: costruire una Roma su misura del proprio allenatore, affidandogli non solo la guida tecnica ma un ruolo centrale nella definizione dell’intero progetto sportivo. Il confronto diretto tra Gasperini e la proprietà segnerà l’inizio della fase operativa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rivoluzione Roma, Friedkin pronti a rifondare tutto: Gasperini al centro del progetto

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