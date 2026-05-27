Il Milan ha ufficialmente terminato il rapporto con il direttore sportivo, Igli Tare, che era in carica da un anno. La società sta valutando quattro candidati internazionali per il ruolo di nuovo ds. La proprietà e l’allenatore stanno analizzando i profili per individuare il sostituto. La ricerca si concentra su professionisti provenienti da altri campionati e con esperienze diverse. Non sono stati resi noti nomi o dettagli sui candidati in lizza.

L’avventura di Igli Tare come direttore sportivo del Milan si è conclusa ufficialmente ieri, 26 maggio 2026, a distanza di un anno esatto dal suo insediamento ufficiale alla guida del comparto tecnico rossonero. Il dirigente albanese ha salutato definitivamente tutto lo staff a Casa Milan dopo essere rimasto coinvolto nel quadruplo esonero di massa decretato all’inizio della settimana dalla proprietà. La fine del rapporto apre una complessa fase di transizione per il club di via Aldo Rossi, che si trova ora a dover riempire una delle caselle dirigenziali più ambite del panorama calcistico europeo. Il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale,... 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Rivoluzione Milan, l’addio di Tare apre la caccia al nuovo ds: Cardinale e Ibra valutano quattro profili internazionali

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MILAN, LICENZIATI TUTTI! IRAOLA IN ARRIVO: CARDINALE RIBALTA IL CLUB

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