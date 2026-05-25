Il club ha annunciato l’esonero di Allegri, Tare, Furlani e Moncada, dopo la mancata qualificazione in Champions League. La decisione segue una comunicazione ufficiale rilasciata dal team, che conferma la fine del loro incarico. La società non ha fornito dettagli sulle prossime mosse, ma ha sottolineato di voler avviare un nuovo progetto tecnico e dirigenziale. La squadra si prepara ora a cambiare guida per la stagione futura.

Era una notizia nell’aria dopo la mancata qualificazione in Champions League, ora è ufficiale. In casa Milan è ancora rivoluzione nell’assetto societario: via Giorgio Furlani (Amministratore Delegato), Geoffrey Moncada (responsabile dell’area scouting), Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare. Inizia ufficialmente l’era Gerry Cardinale con accanto Zlatan Ibrahimovic. A comunicarlo è stata la stessa società rossonera con una nota di RedBird Capital Partners pubblicata sul proprio sito ufficiale. “Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rivoluzione Milan, Cardinale e Ibra cacciano tutti: via Allegri, Tare, Furlani e Moncada | Il comunicato

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