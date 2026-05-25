Il Milan ha annunciato l’uscita di Allegri, Tare, Furlani e Moncada. La società ha comunicato che il nuovo ciclo partirà con Ibrahimovic come figura di riferimento. La decisione segna un cambio radicale nella gestione e nel progetto tecnico del club, senza dettagli su eventuali sostituti o piani futuri. La comunicazione ufficiale non specifica le ragioni delle dimissioni o licenziamenti. La squadra rimane in attesa di ulteriori sviluppi sulla guida tecnica e dirigenziale.

Terremoto doveva essere e terremoto è stato, forse ancora più totale e devastante di quanto si sarebbero aspettati molti tifosi del Diavolo. Il lunedì nero del Milan si è risolto con l’annuncio di una vera e propria rivoluzione sia dal punto di vista tecnico che del management. Una volta non raggiunto l’obiettivo minimo, ovvero il ritorno dopo un anno di assenza nell’Europa che conta, era prevedibile che il rapporto con Massimiliano Allegri sarebbe stato rivisto ma il ripulisti è ben più pesante, visto che coinvolge anche il ds Igli Tare, cui è stata data la colpa di un mercato certo deludente. Non molti, invece, si aspettavano che sarebbero stati allontanati con effetto immediato anche i responsabili della gestione operativa del club, ovvero Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, rispettivamente direttore tecnico ed amministratore delegato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rivoluzione Milan: fuori Allegri, Tare, Furlani e Moncada. Cardinale riparte da Ibra

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MILAN, RIVOLUZIONE! FUORI FURLANI, MONCADA, TARE E ALLEGRI | CARDINALE LASCIA TUTTO A IBRA-CALVELLI

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Lo scenario del momento è chiaro: #Furlani e #Moncada sono fuori, #Allegri e #Tare pure, mentre a decidere della rivoluzione del #Milan sarà la parte #RedBird del club, capeggiata da #Cardinale e #Ibrahimovic via @antonello_gioia x.com

Striscione appeso fuori dall'hotel dove risiede Cardinale a Milano, e a Casa Milan. reddit

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