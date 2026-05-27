Ibrahimovic ha presentato un piano che coinvolge la dirigenza e la panchina del Milan. La società sta valutando le strategie per la prossima stagione, mentre si discute anche sul futuro di Rafael Leao. Non ci sono ancora decisioni ufficiali sul rinnovo o sulla cessione dell’attaccante portoghese. La trattativa tra giocatore e club prosegue senza annunci pubblici, mentre il club si prepara a definire le mosse future.

Si prospettano delle settimane molto importanti per il Milan. E' in atto una vera e propria rivoluzione, con dirigenza e panchina totalmente da rifondare. Non manca, però, un'occhio al mercato, con il futuro di Leao sempre al centro dell'attenzione. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi: I possibili DS: i possibili nomi in lotta per il ruolo di Direttore Sportivo. Il futuro della panchina del Milan è avvolto in una nebbia misteriosa, ma la pista che porta al nome di Andoni Iraola non sembra proprio tramontata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rivoluzione Milan, il piano di Ibrahimovic tra dirigenza e panchina. Leao, futuro ancora in rossonero?

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Zlatan Ibrahimovi describes what differentiates Milan from other clubs in Italy

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