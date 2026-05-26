Il Milan sta valutando cambiamenti nella sua dirigenza e sulla panchina, con ipotesi di un nuovo allenatore. Tra i nomi circolati c’è anche quello di Xavi. Sul fronte dei giocatori, si parla di un possibile addio di Leao. La società sta considerando diverse opzioni per il futuro della squadra, ma non sono state ancora prese decisioni ufficiali. La situazione resta aperta e soggetta a sviluppi nelle prossime settimane.

Si prospettano delle settimane molto bollenti per il Milan. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, il club ha deciso di esonerare in blocco allenatore, direttore sportivo, amministratore delegato e scout. Cardinale, affiancato da Ibrahimovic, si è messo subito al lavoro per correre ai ripari. Nella giornata di oggi, infatti, sono arrivati tantissimi aggiornamenti a riguardo. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi: L'offerta per Iraola: spunta la possibile offerta del Milan per convincere il tecnico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, rivoluzione in atto: ecco i possibili nomi in dirigenza. Panchina, ipotesi Xavi. Leao, è addio?

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