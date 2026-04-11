Nel match di questo pomeriggio alle 18:00 a San Siro, il Milan affronta l’Udinese con Rafael Leao in campo come titolare. La sua presenza rappresenta una novità rispetto alle precedenti occasioni, anche se il suo ruolo specifico nel reparto offensivo desta curiosità. La partita è un’occasione importante per il club, che punta a ottenere i tre punti per mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato che, per Milan-Udinese di questo pomeriggio a 'San Siro', l'attaccante portoghese Rafael Leao ritroverà una maglia da titolare nella formazione di Massimiliano Allegri. Dopo la defezione dell'ultimo match casalingo contro il Torino e i pochi minuti disputati al 'Maradona' di Napoli partendo dalla panchina, alle ore 18:00, per la 32esima giornata di campionato, il numero 10 milanista ritroverà una maglia da titolare. Ciò avverrà, però, in un nuovo assetto tattico (non più 3-5-2, bensì 4-3-3), sebbene nel medesimo ruolo ricoperto praticamente da inizio stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao titolare in Milan-Udinese, ma la sorpresa è nel suo ruolo. Futuro ancora rossonero? Ad una condizione

Milan, Leao si allena nel giorno di riposo: manca la condizione, ma i numeri lo premianoUnico giocatore non infortunato a presentarsi a Milanello anche nel giorno di riposo? Rafael Leao.

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