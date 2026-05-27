Rivodutri | tra sorgenti girasoli e laghi cristallini nel cuore del Lazio

Una giornata di sole ha spinto molti a visitare Rivodutri, un borgo nel cuore della Sabina. La località è nota per le sue sorgenti, i campi di girasoli e i laghi cristallini che circondano il centro storico. I visitatori possono esplorare i paesaggi naturali e godere delle acque limpide della zona. La zona attira appassionati di natura e fotografia, offrendo un’esperienza tra natura e tradizione locale.

Visto le belle giornate di sole perché non sfruttare al massimo i weekend per conoscere i borghi e i più bei paesaggi nei dintorni di Roma? Oggi scopriamo Rivodutri e i suoi dintorni, per una giornata in Sabina davvero speciale. Questa località – che dista soli 80 Km da Roma – domina la Valle di Rieti dalla sua posizione sulla falda occidentale del Terminillo, a 560 m di altezza. Chi già conosce il territorio reatino, soprattutto nelle zone più prossime al confine con l’Umbria, sa bene che offre un ventaglio di esperienze molto variegato. In parole povere, che siate escursionisti accaniti o buone forchette (o entrambe le cose) una giornata a Rivodutri saprà mettervi di buon umore. 🔗 Leggi su Funweek.it

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