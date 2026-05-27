Un incendio si è sviluppato presso un deposito di materiali stoccati a Riva del Garda, bloccando la viabilità a Ceole. Le cause dell’innesco sono ancora da chiarire. La colonna di fumo si può vedere da diverse zone e si teme l’impatto sulla salute dei residenti. Le autorità stanno monitorando la situazione e stanno valutando eventuali rischi ambientali. Non sono stati segnalati feriti o evacuazioni.

? Domande chiave Cosa ha causato l'innesco del rogo tra i materiali stoccati?. Come influirà la colonna di fumo sulla salute dei residenti?. Quali sono le cause del blocco totale sulla Gardesana variante?. Perché i protocolli di sicurezza della Ralacarta non hanno impedito l'incendio?.? In Breve Incendio scoppiato mercoledì 27 maggio alle ore 5:30 presso l'area Ralacarta.. Quaranta pompieri e sette autopompe impegnati per lo spegnimento nel distretto Alto Garda.. Chiuso tratto della 45Bis Gardesana variante di Riva per isolare l'area di Ceole.. Sindaco Alessio Zanoni e forze dell'ordine sul posto per coordinare l'emergenza.. Un’imponente colonna di fumo ha oscurato il cielo di Riva del Garda intorno alle 5:30 di questo mercoledì 27 maggio, quando un violento incendio è divampato nell’area della Ralacarta nella zona di Ceole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riva del Garda: rogo alla Ralacarta blocca la viabilità a Ceole

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