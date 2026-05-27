Le fiamme sono divampate nei magazzini della Ralacarta, un'azienda di riciclaggio, provocando l'intervento di circa 40 vigili del fuoco. Le cause dell'incendio non sono state ancora chiarite. Sono stati rilevati danni strutturali all'edificio, ma al momento non si conoscono dettagli sulla portata dei danni o eventuali conseguenze per l'attività aziendale. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'incendio.

? Punti chiave Come sono scoppiate le fiamme nei magazzini della Ralacarta?. Quali danni strutturali ha subito l'azienda di riciclaggio?. Perché la viabilità sulla Ss 45bis è attualmente limitata?. Chi dovrà accertare le cause del violento incendio a Ceole?.? In Breve Allarme scattato mercoledì 27 maggio 2026 intorno alle ore 5:30.. Intervento di 40 vigili del fuoco con 7 autopompe, una piattaforma e un'autoscala.. Disagi alla viabilità sulla Ss 45bis per passaggio mezzi di soccorso.. Coordinamento sul posto tra comandanti di Riva e Arco e sindaco Alessio Zanoni.. Intorno alle 5:30 di questo mercoledì 27 maggio 2026, un violento incendio ha colpito l’area della Ralacarta a Riva del Garda, scatenando l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco nella zona di Ceole per domare le fiamme che divorano il materiale stoccato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riva del Garda, rogo alla Ralacarta: 40 vigili del fuoco sul posto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Riva del Garda: rogo alla Ralacarta blocca la viabilità a Ceole

Incendio alla Ralacarta: Riva del Garda si sveglia tra caos e pauraUn incendio è scoppiato questa mattina nella zona di Ceole, a Riva del Garda, nell’area dell’azienda Ralacarta, specializzata nel trattamento e...

Temi più discussi: Riva del Garda: rogo all’alba in un’azienda; Incendio alla Ralacarta: Riva del Garda si sveglia tra caos e paura; Maxi incendio alla Ralacarta di Riva del Garda: notte di lavoro per i vigili del fuoco; Riva del Garda, incendio nell'azienda che ricicla carta: vigili del fuoco con sette autopompe in azione.

Vasto incendio nella notte alla Ralacarta di Riva del GardaVasto incendio nella notte alla Ralacarta di Riva del Garda, in Trentino. Sul posto sette autopompe dei Corpi del distretto Alto Garda e Ledro dei vigili del fuoco, una quarantina di uomini in tutto. ansa.it

Riva del Garda, incendio nell'azienda che ricicla carta: vigili del fuoco con sette autopompe in azioneL'allarme è scattato attorno alle 5.30 nelle prime ore della mattina. Sono in corso gli interventi dei soccorritori mentre restano ancora da chiarire origine del rogo ed eventuali conseguenze. Disagi ... altoadige.it