Esplosione a Bolsena crolla una casa | si cerca il proprietario l'auto è parcheggiata davanti al villino
Alle 9 di mattina, una casa in via della Rena, a Bolsena, è stata coinvolta da un’esplosione che ha provocato il crollo totale dell’edificio. L’auto del proprietario è parcheggiata davanti alla villetta. Le forze dell’ordine stanno cercando il proprietario dell’abitazione, ancora irreperibile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti.
Un'abitazione in via della Rena, a Bolsena, in provincia di Viterbo, è crollata completamente dopo una forte detonazione introno alle 9 di mattina. Si cerca il propietario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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