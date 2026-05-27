Esplosione a Bolsena crolla una casa | si cerca il proprietario l'auto è parcheggiata davanti al villino

Notizia in breve

Alle 9 di mattina, una casa in via della Rena, a Bolsena, è stata coinvolta da un’esplosione che ha provocato il crollo totale dell’edificio. L’auto del proprietario è parcheggiata davanti alla villetta. Le forze dell’ordine stanno cercando il proprietario dell’abitazione, ancora irreperibile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti.