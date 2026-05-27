Esplosione a Bolsena crolla una casa | si cerca il proprietario l'auto è parcheggiata davanti al villino

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 9 di mattina, una casa in via della Rena, a Bolsena, è stata coinvolta da un’esplosione che ha provocato il crollo totale dell’edificio. L’auto del proprietario è parcheggiata davanti alla villetta. Le forze dell’ordine stanno cercando il proprietario dell’abitazione, ancora irreperibile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti.

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Un'abitazione in via della Rena, a Bolsena, in provincia di Viterbo, è crollata completamente dopo una forte detonazione introno alle 9 di mattina. Si cerca il propietario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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