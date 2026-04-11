Calcio Napoli ufficiale | ritiro 2026 a Dimaro dal 17 al 27 luglio
Il Calcio Napoli ha annunciato che il ritiro estivo del 2026 si svolgerà a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio. La squadra svolgerà le prime settimane di allenamenti nella località trentina, mentre la seconda fase si terrà a Castel di Sangro. Questa programmazione riguarda la preparazione pre-stagionale per la stagione successiva.
Il Calcio Napoli inizierà il ritiro estivo 2026 a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio. Seconda fase della preparazione a Castel di Sangro. Il Calcio Napoli inizierà il precampionato 2026 il prossimo 17 luglio con il tradizionale ritiro a Dimaro Folgarida, in Val di Sole. La squadra azzurra resterà nella località turistica del Trentino fino al 27 luglio, allenandosi presso la Ski.It Arena nella consueta cornice di Carciato. Un anniversario che coincide anche con i 100 anni di storia della società del presidente Aurelio De Laurentiis. Come da tradizione, dopo la prima parte di preparazione in Trentino, il Napoli proseguirà il lavoro estivo a Castel di Sangro, sede ormai consolidata della seconda fase del ritiro precampionato. 🔗 Leggi su 2anews.it
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