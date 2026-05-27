Ritirato lo scranno 24 di Matteotti Nessuno siederà mai più al suo posto alla Camera

Da quotidiano.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il seggio numero 24 di Matteotti è stato ufficialmente ritirato. Da oggi, nessuno potrà più occupare quel posto alla Camera. La decisione è stata comunicata e il seggio rimarrà vuoto, senza assegnazioni future. La camera dei deputati ha concluso formalmente la procedura di ritiro, lasciando quel posto senza rappresentante.

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Roma, 27 maggio 2026 – Il paragone non scandalizzi ma sarà un po’ come quando le società sportive ritirano la maglia di un grande campione del passato (così ad esempio è successo alla numero 10 di Maradona al Napoli ): da quel momento nessuno nel club potrà più giocare indossando quel numero in futuro. Così accadrà con lo scranno parlamentare appartenuto al deputato Giacomo  Matteotti, ucciso da una spedizione punitiva fascista nel 1924. Lo scranno 24, da cui pronuncio il noto discorso a difesa della democrazia che gli costò la “condanna a morte” da parte del fascismo,  sarà per sempre suo e non sarà occupato da altri deputati in futuro. https:www. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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