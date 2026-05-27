Ristrutturazioni 2026 | nuovi limiti e calo delle detrazioni casa

Notizia in breve

Nel 2026 entreranno in vigore nuovi limiti per le detrazioni fiscali legate alle ristrutturazioni, con una riduzione delle percentuali di rimborso disponibili. Saranno introdotti limiti di spesa più bassi e alcune tecnologie, come specifici impianti o materiali, saranno escluse dai bonus fiscali. Il reddito del contribuente influirà sui limiti massimi di spesa detraibile, mentre le esclusioni potrebbero impedire il recupero di parte delle spese sostenute.