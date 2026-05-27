Ristrutturazioni 2026 | nuovi limiti e calo delle detrazioni casa
Nel 2026 entreranno in vigore nuovi limiti per le detrazioni fiscali legate alle ristrutturazioni, con una riduzione delle percentuali di rimborso disponibili. Saranno introdotti limiti di spesa più bassi e alcune tecnologie, come specifici impianti o materiali, saranno escluse dai bonus fiscali. Il reddito del contribuente influirà sui limiti massimi di spesa detraibile, mentre le esclusioni potrebbero impedire il recupero di parte delle spese sostenute.
? Domande chiave Come influisce il tuo reddito sul limite massimo di spesa detraibile?. Quali tecnologie escluse dai bonus potrebbero bloccare i tuoi rimborsi?. Perché la capienza fiscale può trasformare un risparmio in un debito?. Quando scenderanno le aliquote per la ristrutturazione della tua abitazione?.? In Breve Dal 2027 aliquote scendono al 36% per prima casa e al 30% per altri immobili.. Detrazione mobili fissata al 50% con limite di spesa massimo di 5mila euro.. Bonus barriere architettoniche al 75% limitato esclusivamente alle spese sostenute entro il 2025.. Plafond detrazioni per redditi sopra 75mila euro variabile in base ai carichi familiari. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Bonus Ristrutturazione 2026: quello che devi sapere!
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