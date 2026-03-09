Bonus casa le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate su aliquote di detrazione e nuovi limiti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove istruzioni riguardanti il bonus casa, specificando le aliquote di detrazione e i limiti aggiornati. Le detrazioni per le ristrutturazioni subiranno una riduzione progressiva nel tempo, influenzando chi intende usufruire di tali agevolazioni. Le indicazioni fornite chiariscono come applicare correttamente le detrazioni e quali soglie di spesa sono consentite.

Le detrazioni per le ristrutturazioni caleranno progressivamente nel corso dei prossimi anni. Nel 2026 l'aliquota è pari al 50% per la prima casa e al 36% per gli altri immobili: dal prossimo anno passeranno, rispettivamente, al 36% e al 30% (è confermato per il biennio 2026-27 il tetto massimo di spesa a 96.000 euro). Dal 2028 l'aliquota scenderà al 30% per tutti gli immobili (anche per la prima casa) con limite di spesa a 48.000 euro. A fare il punto della situazione sui bonus casa e sulle regole per potervi accedere ci ha pensato una recente guida pubblicata dall' Agenzia delle Entrate. Chi può accedere ai bonus casa. Uno dei punti più sensibili e delicati sono i potenziali beneficiari delle agevolazioni: se in possesso di requisiti ben precisi e delineati non ne usufruiscono solo i proprietari diretti dell'immobile.

