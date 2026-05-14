730 2026 | detrazioni affitto ecco i nuovi limiti di reddito e i bonus

Nel 2026, le regole per le detrazioni sull’affitto sono cambiate. Sono stati fissati nuovi limiti di reddito e vengono aggiornati i bonus disponibili. Chi ha un reddito superiore a 15.493 euro può ancora usufruire di alcune detrazioni, ma con importi diversi rispetto a prima. Le differenze tra i contratti di affitto libero e quelli concordati sono state precisate, e le percentuali di recupero sono state modificate. Questi cambiamenti interessano i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi con il modello 730.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Quanto puoi recuperare se il tuo reddito supera i 15.493 euro?. Come cambia la detrazione tra un contratto libero e uno concordato?. Chi può detrarre le spese per i nuovi mobili in affitto?. Perché il consenso del proprietario è necessario per i bonus edilizi?.? In Breve Canone concordato: detrazioni fino a 495,80 euro per redditi sotto 15.493,71 euro.. Canone libero: detrazioni da 150 a 300 euro secondo soglie di reddito.. Lavoratori fuori sede: bonus fino a 991,60 euro per redditi sotto 15.493,71 euro.. Studenti fuori sede: detrazione 19% sul canone con tetto massimo 2.633 euro annui.. Le nuove soglie di reddito per il modello 730 del 2026 stabiliscono i limiti entro cui i contribuenti in affitto possono recuperare parte delle spese sostenute per l’abitazione principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 730/2026: detrazioni affitto, ecco i nuovi limiti di reddito e i bonus ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento 730/2026: nuovi limiti di reddito e filtri sull’età dei figli? Punti chiave Come evitare di perdere i rimborsi per i figli tra 21 e 30 anni? Quali sono le nuove soglie di reddito per non perdere le detrazioni?... 730/2026: detrazioni spese funebri, regole e limiti di rimborso? Cosa scoprirai Come evitare che il pagamento in contanti annulli il rimborso? Chi può richiedere la detrazione se non è un familiare stretto? Cosa... Temi più discussi: Affitto, detrazione fino a 2mila euro con il Modello 730/2026: come ottenerla; Detrazioni 730 2026 per chi è in affitto: elenco aggiornato e completo; Dichiarazione 2026: cambiano le regole per detrazioni fiscali e figli a carico; Modello 730 precompilato senza modifiche, la sfida impossibile per chi ha figli. Anche nel 2026 torna, puntuale come un orologio svizzero. E se fai attenzione, ti può far recuperare un po’ dei tuoi soldi… Di cosa parliamo? Ma del 730, ovviamente! Tutto quello che c’è da sapere su #CosaConta: bmed.it/7302026 #MediolanumEdu x.com Affitto, detrazione fino a 2mila euro con il Modello 730/2026: come ottenerlaL’affitto si può scaricare dalle tasse: ecco come compilare il Modello 730/2026. Tutte le agevolazioni per canone libero, concordato e studenti fuori sede. quifinanza.it Detrazioni figli a carico 2026, cosa succede se un figlio lavora e ha un redditoLe detrazioni figli a carico si perdono nel momento in cui i giovani iniziano a lavorare e raggiungono alcune soglie di reddito. Vediamo come gestire le pratiche. quifinanza.it