Ristoranti Kfc | 150 assunzioni

Nel corso dell’anno, saranno aperti otto nuovi ristoranti Kfc in Lombardia, rappresentando il 40% delle aperture previste in Italia. L’investimento complessivo previsto è di circa 8 milioni di euro. Queste aperture comporteranno l’assunzione di circa 150 persone.

Otto nuove aperture previste nel corso dell’anno in Lombardia - il 40% di quelle in programma in tutta Italia - a fronte di un investimento di circa 8 milioni di euro. Circa 150 nuovi posti di lavoro nella regione nei prossimi sei mesi per rafforzare ulteriormente il mercato lombardo come l’ambito di riferimento nazionale. KFC Italia prosegue la sua strategia di espansione. Entro la fine di giugno saranno inaugurati due ristoranti: il primo a Cesano Boscone, nel rinnovato centro commerciale Porte di Milano, e il secondo a Milano Piola, in via Dino Compagni 2, nel cuore del capoluogo. Entrambi i locali saranno gestiti in franchising da Original Bucket e creeranno 35 nuovi posti di lavoro nel Milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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