Kfc continua ad aprire ristoranti a Milano e non solo | Quest' anno investiamo 8 milioni

Da milanotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due nuovi ristoranti Kfc apriranno nei prossimi giorni a Milano, mentre altri sei sono programmati entro i prossimi mesi. L’azienda ha annunciato un investimento di 8 milioni di euro per questa espansione, che coinvolge anche altre città italiane. Le nuove aperture portano a circa dieci il numero di punti vendita in Italia durante l’anno. La società punta a rafforzare la presenza nel settore della ristorazione fast food.

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Due nuovi ristoranti Kfc apriranno nei prossimi giorni, ma nei prossimi mesi sono previsti altri sei locali. Tutti tra Milano e la Lombardia. In un anno, infatti, l’azienda specializzata in pollo fritto, ha intenzione di creare otto nuovi ristoranti con un investimento di circa otto milioni di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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