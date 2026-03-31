Kfc Italia ha annunciato un piano di espansione per il 2026, con l'apertura di 35 nuovi ristoranti e l'assunzione di oltre 800 lavoratori. La società prevede di investire 35 milioni di euro nel progetto, che comprende anche l'apertura di punti vendita in diverse città del paese. L'obiettivo è ampliare la presenza del marchio nel mercato italiano del fast food.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Dai lavoratori ai nuovi drive-thru: la strategia del colosso del pollo fritto per superare i 250 ristoranti in Italia entro il 2028 Kfc Italia (catena di fast food) ha annunciato un piano di espansione per il 2026 che prevede l'apertura di 35 nuovi ristoranti e l'assunzione di oltre 800 persone. L'investimento complessivo per l'operazione è di 35 milioni di euro e punta a portare il giro d'affari dell'azienda a 281 milioni di euro, con un incremento del 22% rispetto all'anno precedente. I dati arrivano dopo un 2025 che la filiale italiana del colosso statunitense del pollo fritto ha chiuso con ricavi per 230,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Kfc accelera in Italia: 35 milioni per aprire nuovi ristoranti e 800 assunzioni nel 2026

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