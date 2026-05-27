ristoranti e hotel possono rifiutarsi di servire acqua del rubinetto ai clienti

La Cassazione ha confermato che ristoranti e hotel in Italia possono rifiutarsi di servire acqua del rubinetto ai clienti. La decisione riguarda un caso in cui una turista aveva chiesto acqua di rete, ma le è stato negato. La Suprema corte ha respinto il ricorso presentato dalla turista, stabilendo che esercizi pubblici hanno il diritto di scegliere di non offrire acqua di rubinetto ai clienti. La sentenza chiarisce che non ci sono obblighi legali di servire acqua di rete in questi esercizi.

Almeno in Italia, dove la Cassazione ha respinto il ricorso di una turista a cui era stata negata: in altri paesi non è così La Corte di Cassazione ha stabilito che un hotel a cinque stelle delle Dolomiti ha agito in modo legittimo rifiutandosi di dare acqua del rubinetto a una cliente, con una sentenza che potrebbe essere usata come riferimento per casi simili in futuro. L’ordinanza è stata emessa il 29 aprile, ma molti media italiani e internazionali ne hanno scritto in questi giorni (quelli specializzati invece se n’erano già occupati a inizio maggio). Il caso di cui si è occupata la Cassazione riguarda una cliente che durante le festività di Natale del 2019 aveva soggiornato nell’hotel Sassongher di Corvara in Badia, che ha cinque stelle e si trova sulle Dolomiti in Trentino-Alto Adige. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Ristoranti e hotel possono rifiutare di servire l'acqua del rubinetto

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