L’Harp Pub Guinness di piazza Leonardo resterà chiuso ogni sabato sera fino a nuovo avviso, secondo quanto comunicato il 16 maggio. La decisione arriva dopo episodi di risse, aggressioni e consumo di alcol in modo eccessivo che si sono verificati nelle ultime settimane. La chiusura temporanea riguarda esclusivamente il sabato sera, senza indicazioni sulla riapertura. La gestione del locale ha deciso di adottare questa misura per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole.

Milano, 27 maggio 2026 – “Il sabato sera resteremo chiusi fino a nuovo avviso”. L’annuncio è dello scorso 16 maggio. Significa che da due weekend “Harp Pub Guinness“ di piazza Leonardo da Vinci chiude le serrande nella serata generalmente consacrata alla movida. E sarà così fino a data da destinarsi. Sì, perché “negli ultimi tempi – si legge nell’avviso postato sulla pagina Instagram del locale – in piazza Leonardo si sono verificati eventi spiacevoli (tentativi di rapina, risse, aggressioni)”. Da qui, l a scelta di chiudere i battenti il sabato sera, “per garantire la sicurezza di tutti i nostri clienti e dello staff. Ci vediamo come sempre negli altri giorni”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Risse, aggressioni e sbronze: l’Harp Pub Guinness di piazza Leonardo chiude il sabato sera

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