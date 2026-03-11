Sparatorie risse aggressioni continue ai clienti in un bar di via Emilio Lepido | la polizia chiude il locale

Il 6 marzo, la Polizia ha notificato al proprietario di un bar in via Emilio Lepido un provvedimento di chiusura disposto dal Questore della Provincia di Parma. Il provvedimento è stato adottato dopo ripetute segnalazioni di sparatorie, risse e aggressioni ai clienti che si verificavano nel locale. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi violenti.

La Polizia il 6 marzo scorso ha notificato il provvedimento di sospensione disposto dal Questore di Parma nei confronti di un bar in via Emilio Lepido. In particolare, nel gennaio 2026, il personale delle Volanti interveniva presso l’esercizio pubblico di via E. Lepido per un’aggressione ai danni di una cliente, da parte di altri avventori, per motivi determinati dallo stato di alterazione di sostanze di abuso. Per quanto emerso, il Questore della Provincia di Parma ha emesso il provvedimento cautelare ex art. 100 TULPS di sospensione, per la durata di 15 giorni dalla notifica del provvedimento, dell’autorizzazioneS.C.I.A. per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché della licenza ADM per la gestione della rivendita di tabacchi lavorati, con conseguente cessazione dell’attività per l’intero periodo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Il Questore chiude due bar: "Ritrovi di pregiudicati. Anche risse e aggressioni"Il Questore di Ravenna ha disposto la sospensione della licenza di due pubblici esercizi siti in città e nella prima periferia di Ravenna con la...

Risse, aggressioni e disturbo della quiete pubblica: la Questura chiude 10 giorni un bar a GorleLe tensioni non hanno riguardato soltanto i clienti: in un’altra occasione si è verificato anche un acceso alterco tra il titolare e un avventore,...