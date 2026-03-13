A Trieste, in piazza Garibaldi, si sono verificati numerosi episodi di risse e comportamenti legati all’uso di alcol durante le ore serali. Per questo motivo, il questore ha deciso di chiudere un locale per una settimana, notificando il provvedimento ai gestori. L’intervento riguarda le attività che si svolgevano nel locale e le segnalazioni ricevute dalla polizia.

È stata disposta la chiusura per sette giorni di un locale situato in piazza Garibaldi a Trieste, a seguito di ripetuti episodi di disturbo e liti tra avventori. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato notificato questa mattina ai gestori dell’esercizio commerciale, dopo che il locale era diventato fonte di preoccupazione per la sicurezza pubblica. Il provvedimento del Questore Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Trieste ha adottato la misura di chiusura temporanea del locale, applicando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La decisione è stata presa per motivi di ordine e sicurezza pubblica, con la conseguente sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per sette giorni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trieste, risse e alcol in piazza Garibaldi: il questore chiude un locale, cosa succedeva di sera

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