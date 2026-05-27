Una rissa tra dieci persone sui binari della stazione di Milano-Certosa si è conclusa con un 22enne morto dopo essere stato accoltellato. Gli aggressori sono fuggiti a bordo di un treno. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare i responsabili. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’aggressione o sulle motivazioni alla base del confronto. La vittima è stata soccorsa sul posto, ma le ferite risultate letali.

Prima la violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano-Certosa, poi l’accoltellamento. Un 22enne italiano di origini sudamericane è morto nella notte all’ospedale Fatebenefratelli dove era stato ricoverato con urgenza dopo essere stato ferito gravemente. Stando alle prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone. Gli agenti proseguono con le indagini per chiarire la dinamica dell’aggressione e definire i responsabili La rissa è scoppiata nella stazione poco dopo le 22 in via Mambretti, nel capoluogo lombardo. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi per una profonda ferita alla gamba: prima dell’arrivo in ospedale il 22enne aveva avuto bisogno delle manovre di rianimazione e di una prima stabilizzazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rissa tra dieci persone sui binari della Stazione Certosa: 22enne muore accoltellato. Gli aggressori fuggono in treno

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