22enne accoltellato alla stazione di Milano-Certosa | gravissimo

Un giovane di 22 anni è stato accoltellato alla stazione di Milano-Certosa. La polizia indica che la lite coinvolgeva almeno dieci persone e si è svolta tra i binari del treno. Il ferito è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime. Non ci sono ancora dettagli sulle cause della rissa o sui responsabili. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire l’accaduto.

Una rissa tra almeno dieci persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano-Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni, italiano, è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra, sanguinante e in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli dove si troverebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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