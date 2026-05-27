Una rissa tra almeno dieci persone si è verificata tra i binari della stazione di Milano-Certosa. Durante l’episodio, un giovane di 22 anni è stato accoltellato e ha perso la vita. La polizia ha avviato le indagini per identificare i soggetti coinvolti e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessun’altra persona è rimasta ferita. La stazione è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi e le operazioni di sicurezza.

Una rissa tra almeno dieci persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano-Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni, italiano, è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra, sanguinante e in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli ma per lui non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Rissa alla stazione Milano-Certosa: 22enne muore accoltellato

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