Una rissa si è verificata nella notte sul binario della stazione Milano-Certosa, coinvolgendo almeno dieci persone. Durante l’alterco, un giovane di 22 anni è stato ferito gravemente e successivamente è deceduto. Alcuni dei partecipanti alla rissa sono scappati a bordo di un treno. La polizia sta indagando sui fatti e sulle persone coinvolte.

Il giovane è morto nella notte a causa delle ferite riportate. Coinvolte nella rissa almeno 10 persone, un gruppo sarebbe scappato a bordo di un treno Un giovane di 22 anni è morto nella notte all’ospedale Fatebenefratelli a seguito di una violenta rissaavvenuta alla stazione di Milano-Certosa, in via Mambretti alle 22:30 di sera. Secondo quanto emerso, il ragazzo sarebbe stato aggredito nel corso della presunta rissa che avrebbe coinvoltoalmeno 10 persone. In base agli ultimi aggiornamenti,il 22enne sarebbe stato colpito da più fendenti in tutto il corpo. Una volta giunti sul posto i soccorritori hanno constatato subito la gravità delle ferite riportate dalla vittima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rissa al binario della stazione Milano-Certosa: morto 22enne

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Milano, maxi rissa alla stazione Certosa: 22enne morto accoltellato. Gli aggressori fuggiti in treno

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