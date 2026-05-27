Rissa a Milano 22enne ucciso a coltellate

Un giovane di 22 anni è stato ucciso a coltellate durante una rissa a Milano nella notte di mercoledì 27 maggio. La vittima, di origine sudamericana, è deceduta sul posto. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca testimoni. Non ci sono ancora dettagli su eventuali sospetti o motivazioni dell’aggressione. La scena è stata sequestrata per ulteriori analisi.

Un ragazzo di 22 anni, di origine sudamericana, è morto nella notte di mercoledì 27 maggio all’ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo essere rimasto gravemente ferito da una coltellata inferta durante una violenta rissa avvenuta nella serata di martedì, all’altezza del binario 6 della stazione Certosa, a Milano. I suoi aggressori, stando a quanto al momento emerso, sarebbero riusciti a scappare via a bordo di un treno. I soccorsi sono scattati poco dopo le 22 quando all’altezza del binario 6 sono intervenuti gli agenti della polfer e il personale del 118 con due ambulanze e un’automedica. Ad avere la peggio è stato un 22enne che è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, in codice rosso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Milano, rissa sui binari della stazione Certosa: ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate

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