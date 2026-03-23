rissa e coltellate a napoli un 22enne viareggino accusato di tentato omicidio

Napoli, 23 marzo 2026 – Un 22enne viareggino è stato arrestato ed è accusato di tentato omicidio dopo una rissa tra giovani a Caivano, in provincia di Napoli, dove sarebbero circa 20 i ragazzi che sono stati coinvolti la scorsa notte (intorno alle 2) in una rissa che si è sviluppata lungo Corso Umberto I. Due dei protagonisti, entrambi 20enni, sono rimasti colpiti da coltellate. Il primo è stato portato all'ospedale di Frattamaggiore, l'altro al Cardarelli. Un 22enne, invece, è in prognosi riservata per le percosse subite e si trova ricoverato all'ospedale di Giugliano in Campania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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