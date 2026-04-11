Nella provincia di Varese, una rissa avvenuta a Induno Olona ha portato alla morte di un uomo di 30 anni e al ferimento di altre due persone. Gli agenti sono intervenuti sul posto per i rilievi e le operazioni di soccorso. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno indagando sulle cause che hanno scatenato il violento episodio.

Grave episodio di violenza nella notte tra venerdì e sabato a Induno Olona, in provincia di Varese, dove una rissa scoppiata in strada si è conclusa con la morte di un uomo di 30 anni e il ferimento di altre due persone. L’allarme è scattato intorno all’una, quando – per cause ancora in fase di accertamento – un violento alterco tra più individui è degenerato in una colluttazione. Durante lo scontro sarebbero stati utilizzati coltelli e altri oggetti contundenti. Ad avere la peggio è stato un uomo italiano, colpito al busto con un’arma da taglio. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul posto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Rissa in provincia di Varese, 30enne ucciso a coltellate

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