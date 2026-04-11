Nel ricordo del patriota forlivese alunni e docenti celebrano il 70esimo anniversario della scuola elementare

Il 10 aprile, alunni e insegnanti si sono riuniti per festeggiare il settantesimo anniversario della scuola elementare ‘Aurelio Saffi’, fondata nel 1956. La dirigente scolastica ha partecipato all’evento, che ha coinvolto l’intera comunità scolastica, in ricordo del patriota forlivese. La cerimonia ha visto la presenza di studenti, insegnanti e rappresentanti dell’istituto, che hanno condiviso momenti di commemorazione e riflessione sulla storia dell’edificio.

Il 10 aprile, alunni e docenti, insieme alla dirigente scolastica Francesca Melagranati, hanno celebrato il 70esimo anniversario della scuola elementare ‘Aurelio Saffi’ costruita nel 1956. “In questa occasione speciale è stata ricordata la figura del grande patriota forlivese Aurelio Saffi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Forte vento in Sardegna: evacuazione di alunni a Villasimius dopo il crollo del tetto di una scuola elementareLa giornata di oggi ha visto la Sardegna colpita da intense raffiche di vento che hanno causato danni significativi in diverse località dell'isola. Scuola elementare Camerani a Ravenna, rotto il riscaldamento: alunni trasferiti, fino a quandoRavenna, 8 febbraio 2026 – La rottura della conduttura di adduzione principale dell’impianto di riscaldamento della scuola primaria Camerani, situata... Argomenti più discussi: Anniversario sisma 2009, Castelli: Il dovere della memoria. Due territori uniti per scrivere una nuova pagina dell’Appennino Centrale; L’Aquila. Maullu (FdI): Dopo terremoto abruzzesi si sono rialzati con dignità e forza; Una mattinata di celebrazioni a Ceva per la Festa della Liberazione; Difesa. Rampelli (FdI): l’unità nazionale in politica estera è per la sinistra un lontano ricordo. BROCK LESNAR o OBA FEMI Vi ricordo che vedremo WRESTLEMANIA 42 in diretta sabato 18 e domenica 19 aprile su Netflix (inizio a mezzanotte). Commento in italiano, on demand da non appena termina lo show. Tanta Roba! - facebook.com facebook È morto Luca Del Re, inviato e corrispondente de TgLa7. Il ricordo della redazione x.com