Terni gli alunni della scuola Marconi campioni regionali di pallamano | TUTTI I PROTAGONISTI

Gli studenti della scuola Marconi di Terni hanno conquistato la qualificazione alla fase nazionale di pallamano. La squadra ha superato le rappresentanze di Narni Scalo, Trevi e Assisi, portando a casa il risultato che li qualifica come campioni regionali. La vittoria permette loro di accedere alla competizione più importante a livello nazionale, confermando il buon livello raggiunto nel torneo regionale. La squadra si prepara ora alla prossima sfida.

Nuova importante gioia per gli studenti e le studentesse della scuola Marconi. Gli alunni infatti hanno ottenuto la qualificazione alla fase nazionale di pallamano, dopo aver superato le rappresentanze di Narni Scalo, Trevi ed Assisi. Lo scorso 21 aprile infatti si sono disputate le finali.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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