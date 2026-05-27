Un'azienda edile di Terni è stata sottoposta a interdittiva antimafia a causa di sospetti di infiltrazioni criminali. La misura è stata adottata per prevenire eventuali coinvolgimenti con organizzazioni mafiose. La decisione è stata comunicata il 27 maggio 2026. La normativa antimafia mira a bloccare eventuali rapporti tra imprese e ambienti criminali. L'interdittiva vieta all'azienda di stipulare nuovi contratti pubblici e di partecipare a gare d'appalto.

Terni, 27 maggio 2026 - Rischio di infiltrazioni criminose in un'azienda edile del ternano: scatta l'interdittiva antimafia. A emetterla il prefetto di Terni, Antonietta Orlando, a seguito di un’approfondita attività istruttoria, svolta dal Gruppo interforze antimafia a seguito di una segnalazione della Guardia di finanza, dalla quale sono emersi plurimi elementi indiziar i, gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare l’attività societaria. “Questa attività di prevenzione conferma la massima attenzione della Prefettura nel tutelare il tessuto economico sano e nel prevenire ogni forma di infiltrazione della criminalità organizzata", dichiara Orlando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rischio infiltrazioni mafiose: interdittiva per un'azienda edile di Terni

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