Legalità e infiltrazioni mafiose nuove misure

Nelle ultime settimane è stato firmato un protocollo che mira a rafforzare le misure contro le infiltrazioni mafiose e garantire il rispetto della legalità. Le autorità hanno annunciato l'adozione di nuove iniziative specifiche, che si aggiungono alle azioni già in atto. Queste misure si concentrano sulla prevenzione e sul rafforzamento dei controlli, con l’obiettivo di contrastare le attività illecite e tutelare il patrimonio pubblico.

Dare un seguito al Protocollo firmato poche settimane fa, mettendo in campo iniziative dedicate a rafforzare le difese dell’ente pubblico contro la criminalità organizzata: è con questo proposito che l’amministrazione comunale di Abbiategrasso, dopo una recente delibera di Giunta e la firma ufficiale del Protocollo d’intesa per la legalità, sottoscritto con la Prefettura di Milano e altri Comuni del territorio lo scorso 9 marzo, ha deciso di avviare una fase operativa di controlli stringenti sui settori economici più esposti a rischi di riciclaggio, usura ed estorsione, estendendo dunque gli obblighi previsti. "Per garantire l’efficacia del...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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