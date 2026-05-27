Riqualificazione Piazza Ragusa residenti spaccati sulla semi pedonalizzazione

La riqualificazione di piazza Ragusa, che prevede un miglioramento del decoro e della sicurezza, ha suscitato opinioni divergenti tra i residenti. La proposta di una “semi pedonalizzazione” non ha ricevuto un consenso unanime, con alcuni cittadini favorevoli e altri contrari. Attualmente, non esiste un progetto che abbia ottenuto un accordo completo tra le diverse parti coinvolte. La discussione sulla modifica dello spazio pubblico resta aperta, senza un piano definitivo condiviso.

La richiesta di riqualificare piazza Ragusa, migliorandone decoro e sicurezza, è trasversale. Manca, invece, una proposta che sia condivisa da tutti i cittadini.Il progetto proposto dal comitato di quartiereVia le auto nel tratto compreso tra via Enna e via Mirandola, per offrire più spazio ai. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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