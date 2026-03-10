Pedonalizzazione di Piazza Bra ipotesi che divide la città

L'amministrazione comunale di Verona sta considerando una proposta di pedonalizzazione di Piazza Bra, una modifica che potrebbe cambiare la viabilità della zona centrale della città. La proposta prevede l'eliminazione del traffico motorizzato nella piazza, coinvolgendo diverse aree circostanti. La decisione sta suscitando reazioni contrastanti tra cittadini, commercianti e residenti, divisi sull'eventuale impatto e sui benefici di questa trasformazione.

L'amministrazione comunale di Verona sta valutando una profonda trasformazione della circolazione di Piazza Brà. Passate ormai le grandi cerimonie olimpiche, l'orientamento è quello di chiudere definitivamente il passaggio dei veicoli privati nel tratto antistante la Gran Guardia, riservando l'accesso esclusivamente ai mezzi pubblici, ai taxi e a chi possiede specifiche autorizzazioni per il trasporto delle merci. Questo progetto si inserisce in una visione più ampia che intende privilegiare la mobilità sostenibile e la sicurezza dei pedoni lungo gli assi che conducono al centro, integrandosi con i nuovi percorsi ciclabili.