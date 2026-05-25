Piazza Bra ha salutati le auto è scattata la pedonalizzazione

Da veronasera.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da questa mattina, Piazza Bra è stata chiusa al traffico veicolare e riservata ai pedoni. La decisione di rendere la piazza completamente pedonale è entrata in vigore il 25 maggio, modificando così l’accesso e la circolazione nella zona centrale. Le auto non possono più circolare o sostare in questa area, che ora è dedicata esclusivamente a passeggiata e attività a piedi. La pedonalizzazione riguarda l’intera piazza, senza eccezioni.

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Stamattina, 25 maggio, Piazza Bra si è svegliata diversa. Da oggi, infatti, è entrata in vigore la pedonalizzazione della piazza. Le transenne e i nuovi cartelli stradali indicano chiaramente che le auto private non possono più attraversare il tratto che va dai Portoni dell’Orologio, davanti al. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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