Piazza Bra ha salutati le auto è scattata la pedonalizzazione
Da questa mattina, Piazza Bra è stata chiusa al traffico veicolare e riservata ai pedoni. La decisione di rendere la piazza completamente pedonale è entrata in vigore il 25 maggio, modificando così l’accesso e la circolazione nella zona centrale. Le auto non possono più circolare o sostare in questa area, che ora è dedicata esclusivamente a passeggiata e attività a piedi. La pedonalizzazione riguarda l’intera piazza, senza eccezioni.
Stamattina, 25 maggio, Piazza Bra si è svegliata diversa. Da oggi, infatti, è entrata in vigore la pedonalizzazione della piazza. Le transenne e i nuovi cartelli stradali indicano chiaramente che le auto private non possono più attraversare il tratto che va dai Portoni dell’Orologio, davanti al. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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