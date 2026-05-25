Piazza Bra ha salutati le auto è scattata la pedonalizzazione

Notizia in breve

Da questa mattina, Piazza Bra è stata chiusa al traffico veicolare e riservata ai pedoni. La decisione di rendere la piazza completamente pedonale è entrata in vigore il 25 maggio, modificando così l’accesso e la circolazione nella zona centrale. Le auto non possono più circolare o sostare in questa area, che ora è dedicata esclusivamente a passeggiata e attività a piedi. La pedonalizzazione riguarda l’intera piazza, senza eccezioni.