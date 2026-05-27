Riprofilatura spiagge | dopo il levante si parte con Voltri

Notizia in breve

I lavori di riprofilatura del litorale genovese sono iniziati a Voltri, dopo aver completato le spiagge di Sturla Tritone, Sturla Levante e Capo Marina. Le operazioni sono partite l’11 maggio, come comunicato dall’assessore ai Lavori pubblici. Le attività si concentrano sulla riqualificazione delle spiagge, senza indicazioni su tempi o dettagli tecnici. La riprofilatura interessa le aree costiere del quartiere, con interventi finalizzati alla sistemazione della battigia.