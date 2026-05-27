Riprofilatura spiagge | dopo il levante si parte con Voltri
I lavori di riprofilatura del litorale genovese sono iniziati a Voltri, dopo aver completato le spiagge di Sturla Tritone, Sturla Levante e Capo Marina. Le operazioni sono partite l’11 maggio, come comunicato dall’assessore ai Lavori pubblici. Le attività si concentrano sulla riqualificazione delle spiagge, senza indicazioni su tempi o dettagli tecnici. La riprofilatura interessa le aree costiere del quartiere, con interventi finalizzati alla sistemazione della battigia.
Avanzano i lavori di riprofilatura del litorale genovese, iniziati l'11 maggio. Dopo la sistemazione delle spiagge di Sturla Tritone, Sturla Levante e Capo Marina, come annunciato dall'assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, sono iniziate le operazioni a Voltri.Il primo obiettivo, per il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Cetara, avanti con il restyling della spiaggia di Largo Marina
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Temi più discussi: Spiagge pronte per l’estate, avanti con il restyling del litorale: dopo Sturla e Capo Marina tocca a Voltri -; Genova, prosegue la preparazione delle spiagge, lavori a Voltri; Spiagge di ghiaia. Tutti i lavori e il presidio Cri; Mezzi al lavoro per spianare le spiagge di ghiaia.
Proseguono i lavori di sistemazione e riprofilatura delle spiagge genovesi, avviati l’11 maggio lungo il litorale cittadino. Dopo la conclusione degli interventi a Sturla Tritone, Sturla Levante e Capo Marina, oggi le squadre sono al lavoro sulla spiaggia di Voltri facebook
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