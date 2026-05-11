Voltri schianto in moto | due diciassettenni gravi dopo l’impatto

Due ragazzi di 17 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente avvenuto a Voltri. Secondo le prime ricostruzioni, la moto ha perso il controllo in via Ovada, provocando l’incidente. Durante le operazioni di soccorso, si è anche verificato un episodio in cui una ragazza è rimasta incastrata nella saracinesca di un locale vicino. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

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? Domande chiave Come è successo l'incastro della ragazza nella saracinesca del locale?. Cosa ha causato la perdita di controllo della moto in via Ovada?. Quali sono le reali condizioni cliniche dei due diciassettenni al San Martino?. Perché quel tratto stradale è considerato una trappola per i motociclisti?.? In Breve Lunedì 11 maggio 2026 ore 7:20 via Ovada a Voltri.. Vigili del Fuoco liberano passeggera incastrata nella saracinesca di un locale.. Ragazzo conducente riporta trauma cranico importante all'ospedale San Martino.. Polizia locale blocca la viabilità in via Ovada per rilievi tecnici.. Due ragazzi di 17 anni sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Martino dopo un violento schianto avvenuto in via Ovada a Voltri intorno alle 7:20 di questo lunedì 11 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voltri, schianto in moto: due diciassettenni gravi dopo l’impatto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NON POTRÒ PIU’ ANDARE IN MOTO... aggiornamenti 1 settimana dopo l'incidente Notizie correlate Schianto in moto, gravi due giovaniDue ragazzi di 17 anni sono rimasti feriti in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 7. Leggi anche: Frontale tra auto e moto: impatto violentissimo, due persone gravi Argomenti più discussi: Schianto in moto, gravi due giovani; Moto si schianta in via Ovada, due feriti gravi: strada chiusa tra Voltri e Mele -; Schianto in scooter, gravi due diciassettenni a Voltri; Schianto in moto gravi due giovani.