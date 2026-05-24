Calendario 26 27 accordo turistico Piemonte-Liguria | si parte il 14 settembre così i piemontesi potranno andare nelle spiagge liguri

L’accordo tra Piemonte e Liguria prevede l’apertura delle spiagge liguri ai residenti piemontesi a partire dal 14 settembre 2026. La scuola nel Piemonte inizierà il 14 settembre e terminerà l’8 giugno 2027. La data di inizio dell’accordo permette ai cittadini piemontesi di raggiungere le spiagge liguri durante la stagione estiva. Le date scolastiche sono state comunicate ufficialmente e riguardano l’intero anno scolastico 2026-2027.

La prima campanella suonerà lunedì 14 settembre 2026, mentre l’ultima giornata di scuola è fissata per martedì 8 giugno 2027. La Regione Liguria ha presentato il calendario scolastico 20262027 spiegando che le date sono state definite in accordo con il Piemonte, con l’obiettivo di coordinare i periodi di vacanza e favorire i flussi turistici tra le due regioni. L’intesa riguarda in particolare la distribuzione delle pause durante l’anno scolastico e il diverso avvio delle lezioni tra i due territori. A spiegare il senso dell’accordo è stato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. Secondo quanto illustrato dalla Regione, il Piemonte... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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