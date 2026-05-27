Rinunciano ai regali e per festeggiare 50 anni di matrimonio donano un' aula multisensoriale alla scuola

Per celebrare i 50 anni di matrimonio, una coppia ha deciso di donare un'aula multisensoriale alla scuola di Borgo Montello. L'inaugurazione si è svolta recentemente, con la presenza di rappresentanti dell’istituto comprensivo Prampolini. La coppia ha scelto di rinunciare ai regali e di destinare le proprie risorse alla struttura scolastica, che ora dispone di uno spazio dedicato a supportare studenti con bisogni speciali.

E' stata inaugurata la nuova aula multisensoriale della scuola di Borgo Montello, che fa parte dell'istituto comprensivo Prampolini di Latina. Si tratta di uno spazio dedicato all'inclusione, all'innovazione e alla crescita dei bambini. La realizzazione dell'aula è stata possibile grazie alla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Tricked into marrying a fool, she finds out her husband is a rich heir who spoils her sweet!

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