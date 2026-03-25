IC di Mercogliano inaugurazione dell' aula multisensoriale L' Arcobaleno

Venerdì 27 marzo alle ore 10:00 si svolgerà l'inaugurazione dell’aula multisensoriale “L’Arcobaleno” presso l’Istituto Comprensivo di Mercogliano. La struttura è stata realizzata dall’Amministrazione Comunale per gli studenti dell’istituto. L’evento si terrà nell’edificio scolastico e vedrà la partecipazione di rappresentanti comunali e del personale scolastico.

Venerdì 27 marzo p.v., alle ore 10:00, presso l’Istituto Comprensivo di Mercogliano, si terrà l’inaugurazione dell’Aula Multisensoriale “L’Arcobaleno”, realizzata dall'Amministrazione Comunale per gli alunni dell'IC Mercogliano. Un nuovo spazio innovativo e accogliente dedicato al benessere dei bambini e dei ragazzi, all’apprendimento attivo e all’inclusione e alla crescita armonica. L’aula, realizzata grazie ai fondi del 5x1000 del Comune di Mercogliano, è pensata per stimolare i sensi attraverso colori, forme e strumenti specifici, favorendo lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale. “L’Arcobaleno” rappresenta un importante investimento nel campo dell’educazione inclusiva, offrendo nuove opportunità didattiche e di supporto per tutti gli studenti, con particolare attenzione a chi presenta bisogni educativi speciali. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - I.C. di Mercogliano, inaugurazione dell'aula multisensoriale L'Arcobaleno

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