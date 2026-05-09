Rinnovo dei contratti per i regionali i sindacati | Schifani sblocchi l' Aran pronti alla mobilitazione

Da palermotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindacati hanno chiesto al presidente della regione di intervenire subito per garantire il funzionamento dell’Aran Sicilia, chiedendo anche di confermare e prorogare l’incarico dell’avvocato Gallo come commissario straordinario dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale. La questione riguarda il rinnovo dei contratti dei regionali, e i rappresentanti sindacali hanno annunciato la possibilità di mobilitazioni se le richieste non saranno accolte.

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“Il presidente Renato Schifani intervenga immediatamente per garantire il pieno funzionamento dell’Aran Sicilia, confermando e prorogando l’incarico dell’avvocato Accursio Gallo quale commissario straordinario dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana”. Lo dichiarano.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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