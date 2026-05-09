Rinnovo dei contratti per i regionali i sindacati | Schifani sblocchi l' Aran pronti alla mobilitazione

I sindacati hanno chiesto al presidente della regione di intervenire subito per garantire il funzionamento dell’Aran Sicilia, chiedendo anche di confermare e prorogare l’incarico dell’avvocato Gallo come commissario straordinario dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale. La questione riguarda il rinnovo dei contratti dei regionali, e i rappresentanti sindacali hanno annunciato la possibilità di mobilitazioni se le richieste non saranno accolte.

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“Il presidente Renato Schifani intervenga immediatamente per garantire il pieno funzionamento dell’Aran Sicilia, confermando e prorogando l’incarico dell’avvocato Accursio Gallo quale commissario straordinario dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana”. Lo dichiarano.🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Mancato rinnovo dei contratti della sanità privata, mobilitazione dei sindacatiLe organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Sanità Privata ARIS-AIOP e le RSA Fp Cgil, Cisl Fp Irpinia-Sannio e Uil Fpl annunciano una... Kyma Ambiente, i sindacati attaccano: “Serve chiarezza, pronti alla mobilitazione”Tarantini Time QuotidianoSi alza il livello dello scontro sul futuro di Kyma Ambiente. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Procedono le trattative per il rinnovo dei contratti pubblici: ieri, mercoledì 6 maggio, è stata la volta delle Funzioni Centrali; PA, rinnovo contratto Enti locali 2025-2027: ipotesi aumento di 135 euro in busta paga; Pressing sul Decreto Lavoro, nel mirino il rinnovo dei contratti; Decreto Primo maggio, salta la retroattività degli aumenti legati al rinnovo dei contratti. Niente bonus assunzioni se il ccnl è pirata. Pressing sul Decreto Lavoro, nel mirino il rinnovo dei contrattiPassato il 1 maggio con il governo che rivendica il suo decreto lavoro e l'opposizione che evoca un'emergenza salariale nel Paese segnato con la matita rossa dall'Ocse per perdita del potere d'acqui ... ansa.it Rinnovo del contratto degli statali, le anticipazioni e le possibili novitàRinnovo del contratto degli statali, ecco le anticipazioni circa le novità che potrebbero entrare in gioco già dal prossimo anno ... informazionescuola.it #Guardiola: “Il rinnovo di #Foden Ci siamo quasi. #Gvardiol Sono contento che sia tornato, è davvero un bene riaverlo” x.com Lavazza, da quest'anno diventa Official Coffee agli Internazionali BNL d'Italia 2026 di tenis e, contestualmente, celebra il rinnovo a lungo termine fino al 2030 delle partnership con il tennista italiano numero 1 al mondo Jannik Sinner e con alcuni dei tornei più reddit