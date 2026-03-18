Sanità privata confronto al ministero per il rinnovo dei contratti
Il sindacato UGL Salute si presenta al ministero per discutere il rinnovo dei contratti nel settore della sanità privata. La questione riguarda le condizioni di lavoro e le tariffe applicate alle strutture sanitarie private, con rappresentanti sindacali che chiedono aggiornamenti e chiarimenti ufficiali. L'incontro si svolge in un momento di attenzione crescente sulla situazione occupazionale e sulle modalità di retribuzione nel settore.
Il sindacato UGL Salute torna a far sentire la propria voce sulla vertenza della sanità privata. In vista dell’incontro previsto presso il ministero della Salute, il segretario provinciale di Napoli Franco Patrociello e il dirigente provinciale Luigi Trimarco lanciano un appello deciso alle istituzioni e ai cittadini. Al tavolo ministeriale parteciperà anche il segretario nazionale Gianluca Giuliano, con l’obiettivo di sbloccare l’impasse che riguarda il rinnovo del contratto della sanità privata. Secondo i rappresentanti sindacali, il confronto resta fermo a causa delle resistenze delle organizzazioni datoriali Aiop e Aris, accusate di ostacolare un processo considerato ormai necessario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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