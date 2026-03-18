Sanità privata confronto al ministero per il rinnovo dei contratti

Il sindacato UGL Salute si presenta al ministero per discutere il rinnovo dei contratti nel settore della sanità privata. La questione riguarda le condizioni di lavoro e le tariffe applicate alle strutture sanitarie private, con rappresentanti sindacali che chiedono aggiornamenti e chiarimenti ufficiali. L'incontro si svolge in un momento di attenzione crescente sulla situazione occupazionale e sulle modalità di retribuzione nel settore.

Il sindacato UGL Salute torna a far sentire la propria voce sulla vertenza della sanità privata. In vista dell’incontro previsto presso il ministero della Salute, il segretario provinciale di Napoli Franco Patrociello e il dirigente provinciale Luigi Trimarco lanciano un appello deciso alle istituzioni e ai cittadini. Al tavolo ministeriale parteciperà anche il segretario nazionale Gianluca Giuliano, con l’obiettivo di sbloccare l’impasse che riguarda il rinnovo del contratto della sanità privata. Secondo i rappresentanti sindacali, il confronto resta fermo a causa delle resistenze delle organizzazioni datoriali Aiop e Aris, accusate di ostacolare un processo considerato ormai necessario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Sanità privata, lavoratori in stato di agitazione per il rinnovo dei contrattiI sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl dell’Emilia-Romagna hanno proclamato lo stato di agitazione per i lavoratori della sanità privata e delle...

Mancato rinnovo dei contratti della sanità privata, mobilitazione dei sindacatiLe organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Sanità Privata ARIS-AIOP e le RSA Fp Cgil, Cisl Fp Irpinia-Sannio e Uil Fpl annunciano una...

Altri aggiornamenti su Sanità privata

Temi più discussi: Rsa e sanità privata, positivo l'incontro tra l'assessore Tonina ed i sindacati che hanno comunque confermata l'adesione allo sciopero del 17 aprile; Sanità privata, incontro tra sindacati e Provincia: Necessari diritti, salari dignitosi e condizioni migliori. confermato lo sciopero del comparto; Amato-Minadeo (confintesa sanità): Ccnl sanità privata, confintesa sanità scrive al ministero e ad aris-aiop; Regione presenta gli ‘Stati generali dell’economia della salute’.

Sanità privata, rinnovo del Ccnl: la trattativa non è più rinviabileSanità privata accreditata, confronto al Ministero della Salute su rinnovo del Ccnl. Fials chiede l’apertura immediata della trattativa tra Aiop, Aris e sindacati. Nuovo incontro previsto il 26 marzo. nurse24.it

Amato-Minadeo (confintesa sanità): Ccnl sanità privata, confintesa sanità scrive al ministero e ad aris-aiopConfintesa Sanità ha inviato questa mattina una lettera formale indirizzata al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, al Capo di Gabinetto, Marco Mattei, e ai vertici di ARIS e AIOP. La missiva, sot ... napolitoday.it

Quanto è costata davvero la #sanità privata negli ultimi 10 anni https://loom.ly/03nMCLU facebook