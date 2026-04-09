Giorgia Meloni si è presentata alla Camera per un’informativa sull’attività del governo, indossando un completo grigio e mantenendo un tono deciso. Durante l’intervento, ha dichiarato che non ci sarà un rimpasto di governo e che l’esecutivo rimarrà stabile fino alla fine della legislatura. La leader ha anche ribadito che il governo sta lavorando senza interruzioni, in un clima politico percepito come acceso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Informativa e clima politico acceso. Completo grigio e tono deciso: così Giorgia Meloni si è presentata alla Camera per l’informativa sull’azione di governo. Al suo fianco i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, in un’aula segnata dalle tensioni politiche delle ultime settimane. Si tratta del primo confronto diretto con le opposizioni dopo referendum, dimissioni e recenti polemiche politiche, in un contesto particolarmente delicato. “Nessun rimpasto, il governo non si è mai fermato”. La premier ha subito chiarito la linea dell’esecutivo, respingendo le voci su possibili cambiamenti: “Non c’è alcuna intenzione di fare un rimpasto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meloni alla Camera: “Nessun rimpasto, governo solido e al lavoro fino alla fine”

Meloni alla Camera: "Il governo non si è mai fermato. Nessun rimpasto"AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi.

Meloni alla Camera: "Nessun rimpasto. Il governo completerà la legislatura"AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi.

Temi più discussi: Meloni alla Camera: Nessun rimpasto e no dimissioni. E alle opposizioni: Vi sfido; Il governo: nessun voto anticipato. E Meloni (in silenzio) studia il rilancio; Governo Meloni, Zangrillo: Non c'è nessuna aria di rimpasto; Crosetto: Nessun governo ha mai disatteso gli accordi Usa-Italia.

Meloni alla Camera: al governo non serve un rimpasto. Guerra? Nessun pedaggio va pagato per Hormuz«Non voglio esimermi da una breve riflessione sull'Italia consegnata dal voto del referendum sulla giustizia, un'Italia che ha visto una grande partecipazione popolare al voto e una altrettanto grande ... milanofinanza.it

Meloni in Parlamento: Riforma Giustizia occasione persa. No dimissioni o rimpasto. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it

"Nessuna intenzione di fare un rimpasto" ha dichiarato Giorgia Meloni nella informativa in aula della Camera. "Leggo, ormai da settimane, bizzarre ricostruzioni sulle conseguenze del voto referendario. Si continua a parlare di dimissioni imminenti del governo - facebook.com facebook

Meloni: "Né dimissioni né rimpasto: governiamo fino alla fine, non scappiamo" x.com