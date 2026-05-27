Rimini spaccano il finestrino di un' auto in sosta ma vengono ripresi dalla telecamera a bordo | due arresti

Da virgilio.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due uomini sono stati arrestati a Rimini dopo aver rotto il finestrino di un’auto in sosta. La polizia è intervenuta subito dopo una segnalazione di una cittadina e ha verificato le immagini della telecamera a bordo. Gli agenti hanno fermato i due sospetti sul posto. L’episodio si è verificato in zona centrale, e i due sono accusati di furto aggravato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Due uomini sono stati arrestati per furto aggravato in concorso a Rimini, dopo essere stati sorpresi mentre colpivano un’auto in sosta. L’operazione è stata resa possibile grazie alla segnalazione tempestiva di una cittadina, che ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente e assicurare i responsabili alla giustizia. La segnalazione e l’intervento della Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il pomeriggio del 26 maggio si è rivelato movimentato nei pressi di Piazzale Benedetto Croce. Intorno alle 10:45, una donna ha contattato la Sala Operativa della Questura di Rimini per segnalare la presenza di due uomini intenti a compiere un furto su un’autovettura parcheggiata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

rimini spaccano il finestrino di un auto in sosta ma vengono ripresi dalla telecamera a bordo due arresti
© Virgilio.it - Rimini, spaccano il finestrino di un'auto in sosta ma vengono ripresi dalla telecamera a bordo: due arresti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Furti sulle auto, ma anche su un bus (ripresi dalla telecamera) con i "ferri del mestiere" rubati: arrestatiNella zona nord di Torino, in particolare nel quartiere di Barriera di Milano, sono stati arrestati due uomini responsabili di diversi furti su auto...

Franzoni, argento a Milano Cortina: ignoti spaccano finestrino della sua autoDurante un evento della Federazione sport invernali al Teatro Armani di Milano, lunedì sera, Giovanni Franzoni, vice campione olimpico di discesa...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web