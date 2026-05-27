Rimini spaccano il finestrino di un' auto in sosta ma vengono ripresi dalla telecamera a bordo | due arresti

Notizia in breve

Due uomini sono stati arrestati a Rimini dopo aver rotto il finestrino di un’auto in sosta. La polizia è intervenuta subito dopo una segnalazione di una cittadina e ha verificato le immagini della telecamera a bordo. Gli agenti hanno fermato i due sospetti sul posto. L’episodio si è verificato in zona centrale, e i due sono accusati di furto aggravato.