Rimini spaccano il finestrino di un' auto in sosta ma vengono ripresi dalla telecamera a bordo | due arresti
Due uomini sono stati arrestati a Rimini dopo aver rotto il finestrino di un’auto in sosta. La polizia è intervenuta subito dopo una segnalazione di una cittadina e ha verificato le immagini della telecamera a bordo. Gli agenti hanno fermato i due sospetti sul posto. L’episodio si è verificato in zona centrale, e i due sono accusati di furto aggravato.
Due uomini sono stati arrestati per furto aggravato in concorso a Rimini, dopo essere stati sorpresi mentre colpivano un’auto in sosta. L’operazione è stata resa possibile grazie alla segnalazione tempestiva di una cittadina, che ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire rapidamente e assicurare i responsabili alla giustizia. La segnalazione e l’intervento della Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il pomeriggio del 26 maggio si è rivelato movimentato nei pressi di Piazzale Benedetto Croce. Intorno alle 10:45, una donna ha contattato la Sala Operativa della Questura di Rimini per segnalare la presenza di due uomini intenti a compiere un furto su un’autovettura parcheggiata. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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